Saúde na Comunidade: serviços são oferecidos neste sábado na escola Ercília Feitosa Gomes

O concurso público da Prefeitura de Cruzeiro do Sul ainda nem foi realizado e o comércio já sente os impactos positivos. A rede hoteleira, por exemplo, teve todas as vagas preenchidas pelos candidatos de municípios vizinho que vão realizar o certame no próximo domingo, 1.

Segundo a gerente do Hotel São José, Denise Bezerra, o concurso está movimentando a economia do Município. “Não tem mais vagas. Todos os quartos estão ocupados. Essa é a primeira vez que vejo isso acontecer. O concurso realmente bateu recorde de público”, endossou.

O mesmo ocorre no Hotel Cruzeiro, é o que explica Gleiciane Soares. “Desde o fim de semana passado, estamos recebendo reserva. Estamos lotados e não tem mais vaga. Isso é muito bom para a rede hoteleira”, frisou.

Após mais de 10 anos sem concurso efetivo, a Prefeitura de Cruzeiro do Sul realiza a seleção de 511 candidatos, que vão ocupar as distintas áreas da gestão, com formação níveis fundamental, médio, médio técnico e superior. Os salários variam entre R$ 10,509 mil e R$ 1,250 mil.

O concurso é marco na gestão de Ilderlei Cordeiro. Os locais de provas do concurso público da Prefeitura de Cruzeiro do Sul já estão disponíveis para conhecimento dos candidatos. Os 14.700 inscritos no certame podem consultar no endereço eletrônico www.ibfc.org.br, na aba “Local de Prova”, informações sobre local e horário das avaliações.