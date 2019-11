Rio Branco recebe em dezembro mostra de cinema do SESC entre os dias 6 e 14

Entre os dias 6 e 14 de dezembro, Rio Branco recebe a 3ª Mostra Sesc de Cinema com 42 filmes selecionados, sendo 32 do Panorama Brasil e 10 do Panorama infanto-juvenil, que compõem a Mostra Sesc de cinema 2019. A programação acontece no Sesc Centro é totalmente gratuita.

Estão na programação os longas “Estrangeiro” (PB), escrito e dirigido por Edson Lemos Akatoy, que mostra uma viagem sensorial e poética nas memórias de Elisabete; “Abrindo as Janelas do Tempo” (SC), dirigido por Santiago José Asef, que traduz uma história de amor, de perda, espera e aceitação; os médias-metragens “Catadora de Gente” (RS), um tocante depoimento dos preconceitos e da dura trajetória de Maria Tugira Cardoso, uma mulher como tantas outras catadoras no Brasil, e o documentário “O céu dos índios Desâna e Tuiuca” (AM), que tenta desvendar a astronomia indígena produzida por estas etnias amazônicas.

A Mostra Sesc de Cinema tem como objetivo promover a difusão do circuito cinematográfico brasileiro, sendo uma iniciativa de valorização da produção audiovisual no país. Lançada em 2017, conta com representantes de todas as regiões, procurando ampliar o acesso da população a uma filmografia que expresse a diversidade da produção contemporânea.