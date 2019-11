Rio Acre marca 7,68m em Rio Branco neste sábado (30)

O nível do Rio Acre na capital acreana subiu cerca de 53 centímetros em 24 horas. Por volta das 6h deste sábado, dia 30, o manancial registrou 7,68m, valor acima do que fora observado na última sexta-feira, quando esteve em 7,15m. Conforme leitura da Agência Nacional de Águas não houve registro de chuvas em Rio Branco nas últimas 24 horas. Os dados são da coordenadoria de Defesa Civil do estado.

Com o início do período chuvoso, o rio já alcançou os 11,96m este mês, fenômeno inesperado para esta época. Por isso, o Plano de Contingenciamento Contra Enchentes em Rio Branco foi atualizado para 2020. A proposta é manter o sistema de Defesa Civil atento e pronto para atuar se for necessário.