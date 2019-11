Está entre os três assuntos mais comentados da cidade, o novo capítulo da briga ao estilo modorrento das intermináveis novelas mexicanas, entre a Juíza Luana Campos e o presidente do IAPEN, Lucas Gomes. Este confronto, que já teve componentes cômicos, como o que envolveu o debate entre ambos em torno de se os presidiários teriam ou não direito a receberem bribotes com Coca-Cola, mudou agora de tema: o IAPEN não quer as tomadas elétricas nas celas, para evitar que os presos carreguem celulares que por acaso consigam entrar burlando a segurança. A Juíza quer manter as tomadas para que os presos tenham direito a ter dois ventiladores em cada cela. E por isso brigam publicamente. E a população apreciando esta queda de braço em meio a um cenário dantesco na capital, principalmente, de execuções quase que diárias, com os crimes contra o patrimônio explodindo, seqüestros, com todo mundo vivendo um clima de medo e se sentindo inseguro, e se resolve colocar em discussão prioritária se os presos podem ou não ter ventiladores? Senhores, por favor! Quando o ideal seria que todas as instituições, e ai neste caso está o Judiciário e a Secretaria de Segurança, se unissem para buscar a queda dos índices da violência, se fica a brigar por interesses menores. Quem é que ganha com essa briga sem sentido? A resposta é fácil e única: as organizações criminosas. Quem perde? Ora, pois, a população. Isso está indo longe demais, virou uma briga pessoal que precisa ser contida. Isso já passou dos limites da razoabilidade.

ESTÃO COM AMNÉSIA?

Como num passe de mágica, políticos e sindicalistas que passaram 20 anos calados, resolveram de uma hora para outra emergir vestindo a túnica das críticas. A gestão passada não pagou o 13º dos servidores, não pagou os funcionários do Pró-Saúde, deixou obras inacabadas, aumentou a contribuição previdenciária do servidor e ficaram mudos. Estão com amnésia?

NISSO AVANÇOU

O atual governo pode no primeiro ano não ter dado a solução que se esperava para os problemas da Segurança, Saúde, Agricultura, mas não atrasou um dia dos salários. Pode-se dizer que é obrigação, Claro que é, mas o governo anterior não cumpriu esta obrigação.

O QUE SE QUER É RESULTADO

O novo secretário de Agricultura, Edivan Maciel, diz que a saída para economia acreana está no agronegócio. Este refrão, eu ouvi por todo o ano de 2019 e sem nenhum resultado. O que se espera é que em 2020 se engavete este discurso chavão e se apresente algo de concreto.

PROCURA-SE O BOCALON

Falando em Agricultura, aonde é que anda o nosso falante Tião Bocalon, que bradava nas campanhas que se precisava produzir para empregar? Também está devendo resultados.

BOA PARTE CAPINANDO SENTADA

Basta dar uma olhada no que produziram os secretários do atual governo, que não será difícil se chegar à conclusão que boa parte não disse a que veio, ficou capinando sentada e não apresentou um projeto inovador ou fez algo que possa ser considerado como vanguarda.

PREFIRO O CETICISMO

Não se pode cobrar solução final para velhos problemas, com o pouco tempo que assumiu a SESACRE. Mas, o secretário Alysson Bestene tem de entrar 2020 solucionando o básico. A Saúde é uma pasta que precisa de soluções para hoje, porque os problemas são diários.

OBRA BEM FEITA

Ficou uma obra bonita e bem feita a estrada da SOBRAL. Aliás, tem sido uma marca da prefeita Socorro Neri colocar o carinho pessoal em todas as obras que a sua gestão executa. Com o pouco tempo em que se encontra na frente da prefeitura, ela provou ser uma boa gestora.

170 MIL MORADORES

A antiga estrada da Sobral foi duplicada, com pavimentação, rede de drenagem, calçadas, rotatórias, ciclo faixa, beneficiando a dando melhor mobilidade a 170 mil moradores.

OS DOIS LADOS DA JUSTIÇA

Sendo radical ou não sendo, depende da visão de cada um, não se pode atacar a presidente do SINTEAC, Rosana Nascimento, por defender a categoria. Agora, a justiça que hoje amparou o governo contra a decretação de uma greve, foi a mesma que várias vezes amparou o SINTEAC.

NÃO PODE ATACAR

Por isso, falta embasamento para a Rosana dizer que a justiça faz o jogo do governo.

PEDIDO DE EXPULSÃO

Horas depois do prefeito André Maia dizer que disputará a reeleição pelo PSD, o presidente do diretório municipal de Senador Guiomard, João de Sousa Carvalho, encaminhou ao diretório estadual do PSD, um pedido de expulsão do prefeito. Alega que ele usa o PSD para interesse próprio e está sendo acusado de envolvimento em escândalos financeiros na justiça.

ESPERAR A DIVULGAÇÃO

O prefeito de Senador Guiomard, André Maia, procurado pelo BLOG para falar sobre o pedido, limitou-se a dizer que não conhece a acusação e que espera a sua divulgação para comentar.

PETECÃO NA COREIA DO SUL

O BLOG tentou ouvir a posição do senador Sérgio Petecão (PSD) sobre o pedido de expulsão, mas não conseguiu contato, ele se encontra em missão do Senado na Coréia do Sul.

CONVERSA RESERVADA

Mas este BLOG soube por outras fontes que o prefeito André Maia e o senador Petecão (PSD) andaram conversando sobre a eleição de 2020. André teria lhe dito que mandará fazer duas pesquisas no próximo, se aparecer bem será candidato, caso contrário só cumprirá o mandato.

MARÉ BAIXA

A maré do prefeito André Maia está baixa. O Juiz da Comarca de Senador Guiomard, Afonso Braña Muniz, acatou Denúncia do Ministério Público, por suposta prática de improbidade administrativa. Com muitos problemas jurídicos, é improvável que vá disputar a reeleição.

UMA DIFERENÇA

Nesta época, no governo passado era um mar de lamúrias, em meio aos servidores, com demissões e sem receber o décimo terceiro salário. Neste ponto o novo governo leva uma vantagem, vai fechar o ano deixando em dias todos os pagamentos dos funcionários estaduais.

ENDEREÇADO A QUEM?

Pincei a abertura de um artigo assinado pelo deputado Daniel Zen (PT) e pelo dirigente petista Nepomuceno Carioca: “Tem muito político aqui no Acre – ao melhor estilo da deputada federal Tábata Amaral (PDT/SP) – achando que lideranças se forjam em cursos de programação neuro-linguística, de coaching ou em jornadas de formação RenovaBR. Tolos: a solidez de uma liderança política se funda na luta social, nas experiências de gestão, na lida do parlamento, dentre outras vivências, coisas que nenhum curso pode substituir”. Para quem, a carapuça? Não fosse longo o artigo publicaria neste BLOG. O El Bruxo Carioca voltando à lida.

PRIVATIZAÇÃO CERTA

O DEPASA deverá ser mesmo privatizado, a decisão já foi tomada pela equipe do governo.

EMURB FAZ DE CONTA

A EMURB continua a fazer ouvido de mercador para o afundamento de parte da Rua de 10 de Junho e continua no jogo de empurra com o DEPASA, sem apresentarem uma solução.

CAMINHO ABERTO

A notícia de que a polícia incinerou mais de 700 quilos de drogas leva a duas vertentes: a primeira é que a polícia acreana não está omissa no combate ao tráfico. E a segunda é que, a entrada de drogas na capital, continua com um caminho livre, e que isso não pode continuar.

O DESEMPREGO ASSUSTA

O prefeito de Cruzeiro do Sul, Ilderlei Cordeiro, está dando a sua contribuição contra o desemprego, o concurso de amanhã para 500 vagas efetivas na prefeitura teve 14 mil candidatos inscritos. Isso mostra o alto índice de desemprego na região do Juruá.

NÃO GEROU EMPREGO E RENDA

Com a construção civil parada, atividade que gera mais empregos ao curto prazo, o governo estadual ainda não conseguiu neste primeiro ano criar mecanismos de diminuir o desemprego. Sem emprego e sem renda, não há como se pensar em desenvolvimento do Acre.

SEM ECONOMÊS

Não venham com o economês de que o emprego aumentou em dezembro, são empregos temporários por causa das festas natalinas. Estas findas, retornam ao desemprego.

NÃO SE RESOLVE

Você pode até fazer uma criança sorrir distribuindo mil bicicletas, mas deixará milhares sem este sonho. É uma cartada que mais desagradará do que agradará. E o governo não resolverá o alto índice de desemprego, da fome nos lares da periferia, fazendo doações espetaculosas.

FRASE DO DIA

“Para te magoar são necessários um inimigo e um amigo: um inimigo para te caluniar e um amigo para te transmitir a calúnia” Mark Twain, escritor.