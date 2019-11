Bombeiros: Mulher é resgatada após ser picada por escorpião

Profissionais da área se aperfeiçoam no programa InDesign, com certificação emitida pela Escola Theobaldo de Nigris, do SENAI/SP

Atendendo a uma solicitação do Sindicato das Indústrias Gráficas do Estado do Acre (Sindigraf) para uma demanda específica do setor, o Instituto SENAI de Tecnologia (IST) iniciou, no último dia 18 de novembro e encerra nesta quinta-feira, 28, um curso de qualificação em Adobe InDesign para profissionais do ramo gráfico do estado. Além de ministrar as aulas, a instrutora da Escola Theobaldo de Nigris – SENAI/SP, Ana Cristina Pedrozo, também visitou as empresas, buscando conversar com as equipes de design, a fim de identificar eventuais problemas da área.

Segundo Tânia Lúcia Guimarães, gerente do IST, o Sindigraf tem em vista o aperfeiçoamento das equipes que compõem as empresas gráficas, elevando a qualidade dos trabalhos desenvolvidos nas empresas. “Neste primeiro momento, o escolhido foi o programa Adobe InDesign, que trouxemos sem custo para as empresas, por meio de recursos do próprio SENAI. Nossa expectativa é a de que seja bastante proveitoso para todos”, frisou ela.

Para a proprietária da empresa Estação Gráfica, Samara Lima, que está participando do curso, essa é uma oportunidade dada pelo Sindigraf visando melhorar a eficiência das gráficas do estado. “O curso é muito bom, pois hoje, na maiorias das gráficas no Acre, esse software não é utilizado e esse curso vai nos ajudar a reduzir o tempo de diagramação. Assim, poderemos produzir bem mais”, avaliou.

“Esse curso estava sendo programado já faz algum tempo, pois era uma demanda que havíamos verificado junto ao sindicato. Fomos procurar quem poderia dar essa formação aqui no Acre e nos foi indicada a Escola Theobaldo de Nigris – SENAI/SP”, revelou o diretor regional do SENAI, João César Dotto. Ele também destacou a importância dessa formação e da assessoria prestada pela instrutora Ana Cristina Pedrozo visitando as empresas. “Quando pensamos em oferecer esse curso, pensamos também em tentar ajudar ainda mais o setor gráfico, com uma espécie de assessoria, para verificar problemas e pensar novos cursos”, acrescentou o diretor.

O presidente do Sindigraf, José Afonso Boaventura, ressalta o empenho dos parceiros em realizar essa formação. “Quero agradecer o SENAI e a FIEAC por nos ajudar a promover esse curso. Tanto na parte do financiamento do curso quanto na escolha de um excelente profissional para vir ao Acre dar essa formação. Futuramente queremos com esses mesmos parceiros promover outros cursos”, planeja o empresário.

O Adobe InDesign é um software do sistema Adobe desenvolvido para diagramação e organização de páginas. O programa cria documentos em formato próprio, editável, que posteriormente pode ser exportado para formatos específicos de impressão. O InDesign permite criar, diagramar, visualizar e editar materiais como revistas, jornais, anúncios e embalagens.