Concurso: Ônibus levam 440 pessoas de Rio Branco a Cruzeiro

O partido Progressista do governador Gladson Cameli se fortaleceu em Cruzeiro do Sul. Na noite desta sexta-feira, 400 pessoas, incluindo 5 vereadores se filiaram à sigla. O PDT de Luís Tchê, sofreu o maior desfalque, perdendo 3 vereadores para o PP: Chaguinha do Povo, João Keleo e Ocenir. Leandro Cândido estava sem partido e Mariazinha deixou o PHS.

O Progressista que só tinha um vereador na Câmara Municipal de Cruzeiro, Elenildo da Pesca, ganhou reforço de 5 vereadores e agora tem a maior bancada da Casa, com seis parlamentares.

As decisões foram anunciadas na noite desta sexta-feira, 29, na quadra da AABB, na Caravana de Filiações Progressistas, liderada pelo governador, a senadora Mailza Gomes, o deputado estadual, Nicolau Júnior e o prefeito Ilderlei Cordeiro.

No discurso , Gladson deixou claro que quer a continuidade do PP na prefeitura de Cruzeiro com Ilderlei Cordeiro, a quem elogiou. Cameli disse que é necessário acabar com as guerras politicas e saber ler o recado das urnas. ” O Ilderlei está trabalhando, investindo e o povo não é besta. É preciso acabar com as guerras e quem não entendeu o último recado das urnas vai ficar pra trás”‘, citou ele.

O prefeito Ilderlei Cordeiro, assegurou à Gladson que seu grupo político ” está pronto para servir ao partido e pronto pra guerra”. Cordeiro agradeceu ao MDB, partido pelo qual foi eleito, mas afirmou que sua melhor decisão foi voltar para o Progressista à convite de Gladson.

Ilderlei deixou no ar uma frase enigmática : “e quem sabe o MDB não poderá voltar a nos apoiar?”

Atualmente o MDB de Vagner Sales, rival político de Ilderlei, é seu maior opositor na Câmara. Só que agora a bancada Progressista é a maior da Câmara, com 6 vereadores, seguida pela do MDB, que tem 4 vereadores.