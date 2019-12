Adolescente de 17 anos é executado com cinco tiros no Belo Jardim

As brigas entre facções não cessam e mais um homicídio com requintes de execução foi registrado na capital. O adolescente Natanael da Silva Martins, de 17 anos, foi morto a tiros no final da tarde deste sábado (30). O crime aconteceu em frente a Mercearia do Goiano, no Ramal da Judia, no bairro Belo Jardim I, no Segundo Distrito.

Segundo informações da polícia repassadas a reportagem do ac24horas, Natanael estava sentado em um banco em frente a mercearia, quando dois homens membros de uma facção se aproximaram em uma moto preta e o garupa de posse de uma arma de fogo efetuou vários tiros. Cinco dos projeteis atingiram Natanael, na região da cabeça, peito, abdômen e braço. Após a ação, a dupla fugiu tomando rumo ignorado.

A ambulância do suporte avançado do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada, mas quando os paramédicos chegaram no local nada puderam fazer. O adolescente já se encontrava morto.

A área foi isolada pela Polícia Militar até a chegada do perito em criminalística, em seguida os policiais fizeram rondas na região em busca de prender os criminosos, mas ninguém foi encontrado.

O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para os exames cadavérico. O caso segue sob investigação da Delegacia de Homicídios e proteção à Pessoa (DHPP).

A Polícia acredita que a motivação do crime é a guerra entre facções por disputa de território.