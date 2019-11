Um projeto sem objetivo e com erro de iniciativa 

O perfil dos servidores da prefeitura de Rio Branco sobre cor/raça: 345 negros, 4.114 pardos, 14 indígenas, 57 amarelos e 758 brancos. Por isso, sem sentido o projeto do vereador Jakson Ramos (PT) criando cotas de 20% para negros e pardos nos concursos da prefeitura da capital, sob a alegação de que são minoria os pardos e negros na PMRB. Os dados acima mostram ao contrário. Um projeto deste de cotas seria para corrigir desigualdades de acesso à PMRB, o que não é o caso mostrado pelos números. Além de que o aludido projeto veio com erro de iniciativa, em desacordo com a Lei Orgânica do Município, não havendo, pois, sustentação lógica para derrubarem o veto da prefeita Socorro Neri à matéria. Devido ao erro, o seu veto não entrou nem no mérito do objetivo do projeto. Chama a atenção de que a Lei Federal na qual o vereador Jakson Ramos (PT) se baseou para apresentar o projeto é de 2014. É de se indagar por que só agora houve a iniciativa? Parece óbvio, o então prefeito Marcus Alexandre (PT) não deixou. Fica claro ser um movimento da ala mais radical do PT na Câmara Municipal de Rio Branco para criar constrangimento à prefeita Socorro Neri. A eleição está a caminho.

PROTESTO DA VIRGINDADE

A presidente do SINTEAC, Rosana Nascimento, quer uma greve contra a aprovação da PEC da Previdência estadual. O movimento deveria vir antes da aprovação. Agora, é como a história da mãe que protesta por a filha perder a virgindade, pode gritar, mas a virgindade não volta.

PACOTE FECHADO

A PEC aprovada da Previdência estadual é pacote fechado dentro do governo e ponto.

PERDA DO ANO LETIVO

Vamos ser pragmático: para que uma greve da qual se sabe que não terá resultados e que só pode chegar a dois desfechos: perda do ano letivo e os professores terão de repor as aulas.

RESULTADO DA BRINCADEIRA

O governo deve fechar este ano com um déficit de quase 600 milhões de reais com a previdência, segundo fontes do governo. É a soma dos repasses feitos ao ano para o ACREPREVIDÊNCIA, recursos que poderiam ser aplicados em áreas como Saúde e Segurança.

SEM MORAL PARA COBRAR

O governo do PT não pagou o 13º salário, não pagou aos servidores do Pró-Saúde, as indenizações trabalhistas, enfim, deixou os funcionários na pindaíba no Natal e Ano novo. E por conta disso não se viu um protesto das velhas caras que hoje gritam a favor do servidor.

NÃO É PARA AMANHÃ

Tem muita gente do governo falando besteira sobre o agronegócio. Não é política ao curto prazo para dar resultados, mas ao médio e longo prazo. E 2019, já foi um ano perdido.

FALTA DEFINIR O VICE

O ex-presidente do PT, Minoru Kinpara, deverá ter o nome referendado neste sábado no congresso do PSDB, como candidato a prefeito da capital. Petista de raiz, Minoru virou tucano pelas mãos do vice-governador Major Rocha, que na verdade é que manda no PSDB.

ORIGEM CONHECIDA

A prefeita Socorro Neri não pode ser ingênua ao ponto de pensar que as estocadas que vem levando de vereadores petistas na Câmara Municipal de Rio Branco não tem a orientação da alta cúpula do partido, que não quer apoiar uma possível candidatura sua a reeleição.

VAI PARA A BASE

Um voto inesperado ao favor da PEC da Reforma da Previdência foi o do deputado Roberto Duarte (MDB). Resta saber se foi o primeiro passo para integrar a base do governo na ALEAC.

PRIMEIRO ANO NO SACO

O primeiro ano do governo já foi para o saco sem resolver problemas sérios como o caos na Saúde, aonde continua a faltar medicamentos, médicos, e as filas para cirurgias só crescem.

TEM QUE SER PARA ONTEM

O secretário de Saúde, Alysson Bestene, defende a formação de um consórcio dos Estados da Região Norte para a compra conjunta de medicamentos e baixar os preços destes insumos. Só que Saúde tem de ser para agora, não pode se esperar por algo ainda no seu imaginário.

PERSONA NON GRATA

O diretório municipal do PSD, em Senador Guiomard, colocou o prefeito André Maia (PSD) numa sinuca de bico: ou pede para sair ou então será expulso do PSD. Carta neste sentido o prefeito deverá estar recebendo hoje. André está sem clima para disputar a reeleição.

QUER É CURTIR

O prefeito André Maia dá todos os indicativos de que, quer apenas concluir o seu mandato. Ou não teria deixado a cidade com seus problemas, para ir curtir um cruzeiro marítimo por Búzios.

QUE TAL A FLORESTANIA?

Quero ver que bicho vai dar o governo do agronegócio numa parceria com a Fundação Chico Mendes, que é contra o agronegócio. Só falta o governo adotar o modelo da florestania do PT.

FECHANDO NO AZUL

O prefeito de Cruzeiro do Sul, Ilderlei Cordeiro, vai fechando o ano no azul com a população. Notadamente, no tocante ao asfaltamento de ruas que eram tábuas de pirulito. Outra conquista foi o equilíbrio fiscal conseguido, que tem o DNA da secretária Ildecleide Cordeiro.

EQUILÍBRIO FISCAL

Graças ao equilíbrio fiscal da prefeitura de Cruzeiro do Sul é que está sendo feito o concurso para ter nos quadros das secretarias servidores efetivos, acabando com os terceirizados.

PREVISÃO DE UM PETISTA

Conversando ontem com um experiente jornalista de Sena Madureira na ALEAC, com ligações petistas, sobre a eleição para a prefeitura no município, este previu que enfrentando a ex-prefeita Toinha Vieira (PSDB), o prefeito Mazinho Serafim (MDB) terá uma reeleição folgada.

SAIRÁ PARA A REELEIÇÃO

É bom nem um deputado ir se ensaiando para vir disputar a presidência da Assembléia Legislativa, porque o deputado Nicolau Junior (PROGRESSISTAS) sairá para a reeleição com as bênçãos do Palácio Rio Branco e bem situado no apoio dos deputados até da oposição.

DIREITO DE ESPERNEAR

O deputado Edvaldo Magalhães (PCdoB) promete ajuizar ação para anular a votação da ALEAC que aprovou a PEC da Previdência. Não caiu na real que não é mais líder de governo, quando tinha maioria e aprovava todos os projetos do Jorge Viana. Tem de acostumar com as derrotas.

GARANTE QUE É

Seguidores do Luziel Carvalho e o próprio garantem que ele será candidato a prefeito da capital pelos PROGRESSISTAS, na eleição do próximo ano para prefeito da capital.

SLOGAN DE CAMPANHA

O Montana Jack, conhecido como o “Anão do Petecão”, está com a candidatura a vereador confirmada pelo PSD, com o slogan: “Ponham um Anão no seu Coração”. Romântico!

PARADA INDIGESTA

Mesmo no poder será uma parada indigesta para o prefeito Gedeon Barros, que não está tendo o apoio que esperava do governo, para se reeleger a prefeito de Plácido de Castro. O grupo do ex-prefeito Francisco Tavares é muito bem articulado e ele está bem nas pesquisas.

BARRA PESADA

Todos os deputados federais se elegeram dentro de coligações partidárias. Com o fim das coligações proporcionais significa de que em 2020, cada partido terá que montar uma chapa própria de candidatos á Câmara Federal, o que não é uma engenharia fácil de montar.

GOVERNISTA ATÉ OS POROS

O senador Márcio Bittar (MDB) é governista até os poros na defesa da candidatura única á PMRB pelo campo de aliados do governador, escolhida pelo próprio. É uma tese que seria o ideal, mas sem chance de ter sucesso. A legislação empurra os partidos a candidatos próprios.

TEMPOS DIFÍCEIS

Muitos dos que ocuparam cargos de confiança e não eram do círculo fechado do ex-governador, e não conseguiram ser alocados em outros órgãos por apadrinhamento deste, passam dificuldades. Um velho amigo do PT veio me oferecer um carro com quatro prestações atrasadas por um preço abaixo do mercado. Não comprei, mas matutei: o poder não é eterno!

NÃO DÁ TRÉGUA

O secretário de Segurança, Coronel Paulo César, não dá trégua no combate à violência. Muitos dos crimes acontecidos boa parte é elucidada de forma rápida, principalmente, roubos de carros, motos, e a nova moda do crime: seqüestro de motoristas de UBER. A cidade continua violenta, não há um sentimento de segurança na população, mas não é por falta de ação.

REVALIDA

É provável que já em 2020, voltarão dentro de um cronograma de duas vezes por ano as provas do REVALIDA. Foi uma importante conquista do deputado federal Alan Rick (DEM).

FRASE DO DIA

“As pegadas na areia do tempo não são deixadas por quem está sentado”. Ditado bérbere