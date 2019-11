Polícia Civil prende acusado por violência doméstica em Acrelândia

O Governo do Estado do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Educação, Cultura e Esportes (SEE), divulgou o edital que trata sobre o Processo de Eleição da Escolha de Diretor Escolar das unidades escolares de rede pública estadual. O edital foi publicado no Diário Oficial desta sexta-feira (29).

Para a inscrição, os candidatos devem comparecer à escola a qual desejam concorrer, nos dias 02 e 03 de dezembro, munidos da ficha de inscrição devidamente preenchida, original e cópia de documento de identificação com foto, comprovante de endereço e comprovante de aprovação no processo de certificação publicado no Diário Oficial ou expedido pelo Departamento de Gestão de SEE.

Somente os servidores docentes e não-docentes habilitados no processo de certificação poderão ser candidatos ao cargo com o mandato de quatro anos.