Poesias do cartunista Braga

Morando no Rio de Janeiro há 12 anos, o bom e “velho” Francisco Braga, cartunista de primeira que fez parte do jornalismo acreano durante décadas com suas charges icônicas, retorna a Rio Branco para lançar seu livro de poesias. Isto mesmo!! Braguinha além de desenhar como poucos, tem uma pena ágil para poemas e crônicas.

A noite de autógrafos e declamações será nesta sexta-feira, dia 29, a partir das 18 horas, no Ateliê Pensatório, ali na rua Estácio de Sá, 64 – bairro José Augusto. Vale a pena prestigiar. Ao Braguinha, com seu Crônicas do Cartunista Francisco Braga, votos de sucesso!

De volta ao trabalho na Igreja Batista do Bosque, pastor Agostinho Gonçalves está preparando, junto com a pastora Valéria e equipe, uma bela festa de final de ano para seus membros. O Culto de Virada do Ano na Catedral Batista do Bosque já é uma tradição

A turma do Ministério Inspire realiza neste sábado, a partir das 19h, na Jocum do Tropical uma noite do hambúrguer com renda destinação a uma ação missionária que irão realizar em fevereiro de 2020 no sertão nordestino.

Qualidade

A noite missionária da galera do Inspire na Jocum Tropical vai ser de primeiríssima. E os hambúrgueres, terão todos nomes de projetos da Jocum Rio Branco. Ah, hambúrguer artesanal, maionese caseira, além de banpote e brownie de chocolate belga para sobremesa.

Paulo Sampaio Jr. e Nathália Silva confirmaram aos familiares que já não são apenas bons amigos. Estão namorando e preparando tudo para o casamento no próximo ano. Pense numa felicidade!

Desafio Verde

Recebi um lindo presente da prefeita Socorro Neri uma muda de Rosa do Deserto, como parte da divulgação do projeto Desafio Verde, que visa incentivar a população de Rio Branco a contribuir com a arborização e o paisagismo da cidade, tornando-a mais verde.

Mudas

De acordo com a assessoria da prefeitura, a campanha vai até o dia 06 de dezembro e está prevista a distribuição gratuita de 15 mil mudas, de aproximadamente 50 espécies de plantas ornamentais, frutíferas, medicinais e árvores. A prefeita Socorro Neri lembra que cada pessoa pode pegar um kit com até três plantas e um quilo de composto orgânico para preparar a terra em que a muda será plantada.

Distribuição

Para ter acesso ao kit, basta ir a um dos locais de entrega e levar um documento com foto. Há pontos de distribuição na sede da prefeitura, Horto Florestal, centro cultural do bairro Quinze, Centro Cultural Thaumaturgo Filho no Manoel Julião, Secretaria Municipal de Zeladoria da Cidade, na estrada Sobral, Secretaria Municipal de Educação, no Bosque, CRAS do São Francisco e no Centro de Convivência da Pessoa Idosa Cosme Morais, no Calafate.