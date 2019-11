Honestidade à prova!

A histórica cidade de Xapuri, berço da Revolução Acreana, situada à margem do rio Acre, palco do brutal assassinado do líder sindical Chico Mendes, pouco aparece na imprensa quando o assunto é política. O prefeito Ubirajara Vasconcelos, o Bira, é muito discreto e não recorre ao dinheiro público para promoção pessoal na mídia. Já foi prefeito anteriormente, mas as pessoas achavam que ele era “devagar demais”. Elegeram outro “ligeiro demais”. Se arrependeram e na eleição seguinte o colocaram na prefeitura de volta por uma simples razão: O Bira é honesto!

Não faz nenhuma gestão excepcional, simplesmente é honesto! Um político de envergadura moral a moda antiga como tantos que Xapuri deu ao Acre e ao Brasil. Uma linhagem em extinção. Ah, ele é filiado ao PT! Acho que na atual conjuntura onde predomina a corrupção em todos os níveis e partidos pouco importa. Como diz o ministro da Justiça Sérgio Moro: “A corrupção é sistêmica” (e endêmica): Acho que o Bira deve ter sido vacinado pelos pais na infância contra essa doença!

. Dizer que a reforma da previdência é necessária para não quebrar o pais e o Estado não é ser contra os trabalhadores, é ser honesto!

. Digo e repito:

. O deputado Roberto Duarte (MDB) não foi desonesto com ninguém!

. O discurso fácil é o da oportunidade!

. Página virada!

. Teremos alguns capítulos se a Educação entrar em greve, mas dificilmente alguma coisa vai mudar.

. Como diz seu Pedro, o carpinteiro, não custa nada tentar.

. “Não pague o mal com o mal, mas o pague o mal com o bem”. (um pensamento desses só pode ser mesmo do Filho de Deus, Jesus de Nazaré)

. Aqui no andar de baixo do planeta terra é “olho por olho, dente por dente, mão por mão e pé por pé”. (Moisés, o príncipe do Egito).

. Ah…cabeça por cabeça!

. Amanhã, 30, os tucanos realizam no auditório da livraria Paim o Congresso Estadual; dirigentes de todo o Estado vão se encontrar para traçar os rumos do partido.

. O ex-ministro Ciro Gomes (PDT) está fazendo um bom estrago no roçado do ex-presidente Lula com suas pregações pelo Brasil.

. Uma guerra que vai longe!

. O governo federal taxou em 8% a taxa de juros do cheque especial e criou uma nova tarifa que até quem não tem cheque especial vai ter que pagar.

. Como diz a Rita lá do Wilson Ribeiro, antigo lambe sal, “me engana que eu gosto”!

. Usar versículos da bíblia na tribuna do Legislativo para fundamentações políticas esdruxulas é demagogia barata.

. O bom padre Máximo Lombardi, na Cidade do Povo, continua pregando o amor de Deus (e entre irmãos) como única forma de salvar a raça humana da desgraça da violência insana.

. O último dos Moicanos!

. “Não haverá amanhã”, assistam no youtube, sem medo de ser feliz!

. A pior coisa é o cara vir para esse mundo, ir embora sem saber de nada!

. Só ganhar dinheiro, comer, dormir, curtir e regalar-se é perder a alma.

. “A desgraça do pobre é a necessidade, do rico o tédio”.

. De todos, a morte!

. Por falar nisso, o que mais cresceu no Acre foram os cemitérios!

. Empresa de segurança, fábrica de caixões, farmácias, laboratórios e cemitérios não quebram de jeito nenhum.

. É só uma ideia…

. Sessão solene na Assembleia hoje com a presença do companheiro Lhé, o palestino!

. Vai ser debatida a guerra histórica entre os filhos de Abrahão (com Sara e Agar), coisa de família do oriente médio!

. Uma boa sexta!