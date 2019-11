Governador estuda doar mil bicicletas em festa de Natal

Além de adotar todas as cartinhas enviadas por crianças de Rio Branco ao Papai Noel dos Correios, o governador Gladosn Cameli agora estuda comprar cerca de mil bicicletas para doar, também a crianças mais humildes da capital acreana. A entrega das bicicletas deve ocorrer durante uma grande festa natalina que será realizada pelo governo especialmente para os pequenos, em frente a Palácio Rio Branco no dia 24 de dezembro.

Cameli afirma que já entrou em contato com a fábrica da Caloi, em Manaus (AM) e está tentando comprar as mil bicicletas para poder doar. “Natal é uma data que mexe muito comigo. Me coloco muito no lugar das pessoas que às vezes não tem um prato de comida na mesa. Já mandei pegar todas as cartas dos Correios e comprar os presentes”, afirmou Cameli.

Ao ac24horas, o chefe do Executivo enfatizou que quem doará os presentes e das bicicletas no evento, será ele próprio e sua família. “Meu pai, meus irmãos. Quero fazer uma grande festa porque para mim, é um dia de renascimento, de renovação da nossa esperança”.

O governador destaca que as doações são estritamente pessoais e nada têm a ver com política ou com seu governo. “Quero proporcionar um dia feliz para elas [as crianças]. Para mim, um sorriso vale mais que mil gestos, é de coração”, garante.