Governador anuncia insumos para estradas do Juruá, mas diz que “serviço não vai prestar”

O governador Gladson Cameli anunciou em Cruzeiro do Sul que chegará nos próximos dias uma carreta de insumos para a execução do trabalho de tapa-buracos nas rodovias AC-405 e 407, que liga Cruzeiro do Sul à Mâncio Lima e Rodrigues Alves.

“O trabalho paliativo será feito primeiro na estrada de Mâncio Lima e Rodrigues Alves, incluindo as Vilas São Pedro e Santa Rosa, mas já aviso que o trabalho não vai prestar porque é uma meia-sola. Mas os recursos são públicos e por isso preciso prestar contas com a população”.

O serviço definitivo, de substituição do asfalto das duas rodovias, segundo Gladson, será executado no verão de 2017. “Será um serviço para acabar com essa necessidade de estar sempre refazendo o trabalho”, concluiu.