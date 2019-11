Gladson Cameli entrega viaturas policiais em Cruzeiro do Sul

A Secretaria Municipal de Cruzeiro do Sul está usando um novo larvicida no combate ao Aedes aegypti. São comprimidos de Natular DT, à base de Espinosade , que tratam a água potável, matam o aedes entre 2 a 5 minutos após a aplicação e mantém o efeito por até 60 dias após o uso em tanques, tambores e caixas d’água.

A chefe do Controle de Endemias, Muana Araújo, explica que cada comprimido de 1,35 gramas trata até 200 litros de água. O larvicida não é fornecido pelo Ministério da Saúde, sendo que o investimento da prefeitura de Cruzeiro do Sul, com a compra do produto, foi de R$ 17 mil.

Muana justifica que, “como esse larvicida é mais efetivo, a tendência agora é acabar com a infestação do mosquito nos tanques e caixas d’água das residências”.

O uso começou na última terça feira, 26. O objetivo da secretaria de Saúde é alcançar todos os domicílios dos 27 bairros de Cruzeiro do Sul com o novo tratamento , que é feito pelos Agentes de Endemias, de casa em casa. O larvicida foi aprovado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), para água potável.

Em setembro deste ano foram registrados 360 casos de dengue em Cruzeiro do Sul e em outubro, mais de 500. No último dia 6 de novembro, uma mulher de 42 anos, Neiva do Nascimento, pode ter morrido de dengue hemorrágica na cidade. Não houve ainda a confirmação da causa da morte pela secretaria Estadual de Saúde.

Retirada de entulhos

A prefeitura segue com a retirada de entulhos dos bairros de Cruzeiro do Sul. Até agora, o arrastão de limpeza alcançou 12 localidades, de onde foram retiradas 2.800 de entulho, que serviam como criadouros do mosquito.