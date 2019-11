Em Cruzeiro do Sul, Gladson diz que é a favor de mais rigor nas cobranças de contas de água

Dois vereadores do PDT de Cruzeiro do Sul, Chaguinha do Povo e Keleo e um outro do MDB, cujo nome é mantido em sigilo, vão se filiar ao partido do governador Gladson Cameli na Caravana de Filiações Progressista, que será realizada as 19h30min na Quadra da AABB, em Cruzeiro do Sul.

Os pedetistas já entregaram Carta de pedido de desfiliação ao ao Diretório Municipal do partido, que tem como presidente Manoel Orleilson, que é secretário de Planejamento do prefeito Ilderlei Cordeiro, também progressista.

O vereador Chaguinha do Povo disse que troca o PDT do deputado Luís Tchê, pelo PP de Gladson “por motivos pessoais”.