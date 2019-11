Corpo de Gugu é enterrado sob aplausos no mesmo dia do sepultamento do pai há 10 anos

O corpo de Gugu Liberato foi enterrado no início da tarde desta sexta-feira (29) no Cemitério Gethsêmani, no Morumbi, na zona oeste de São Paulo. O enterro do apresentador aconteceu no mesmo dia em que seu pai foi enterrado, dez anos atrás.

A cerimônia foi aberta ao público e reuniu centenas de fãs que cantaram, aplaudiram e fizeram um coro em declarações ao apresentador. A mãe, Maria do Céu, 90, e os irmãos, Aparecida e Amandio, estavam bastante emocionados, assim como a mulher, Rose Miriam, e os três filhos de Gugu.

O caixão do apresentador chegou ao cemitério por volta das 11h15, após um cortejo em um carro dos Bombeiros a partir da Alesp (Assembleia Legislativa de São Paulo). O filho mais velho dele, João Augusto Liberato, 18, acompanhou o corpo na viatura, enquanto o restante da família foi de van.

O velório do apresentador foi encerrado às 10h após 22 horas de homenagens e despedidas. Milhares de fãs passaram pelo local -o número exato não foi divulgado- e chegaram a esperar mais de três horas para ver o apresentador. Também se despediram do apresentador nomes importantes da TV brasileira.

O apresentador tinha 60 anos e teve a morte confirmada no dia 22 de novembro, após passar dois dias internado. Ele sofreu um acidente doméstico e caiu de uma altura de quatro metros quando fazia um reparo no ar-condicionado do sótão da casa.

Após a queda, os médicos constaram que o apresentador não apresentava mais atividade cerebral. A nota de falecimento não especificou a data exata da morte. Os familiares autorizaram a doação de todos os seus órgãos, o que deve beneficiar até 50 pessoas.