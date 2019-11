Concurso movimenta economia e hotéis estão lotados em Cruzeiro do Sul

O prefeito de Sena Madureira Mazinho Serafim (MDB) se reuniu nessa quarta-feira, 27, com moradores e presidentes de bairro do município para apresentar o Plano Municipal de pavimentação de ruas e avenidas da cidade. O encontrou também contou com a participação de vereadores da Câmara Municipal e secretários da prefeitura.

Mazinho mostrou aos moradores quais ruas serão contempladas com pavimentação asfáltica no ano de 2020. A ação será possível por meio de recursos federais liberados pela bancada de deputados e senadores do Acre, que somam mais R$ 12 milhões de reais.

Segundo o prefeito, a ideia de convidar a população para discutir sobre as ruas que serão beneficiadas com asfalto é uma maneira de respeitar a vontade dos moradores. “São pessoas da sociedade e que conhecem a realidade de cada bairro do nosso município. Pedimos a ajuda de todos para nos ajudar a identificar os pontos mais críticos e assim podermos atender conforme as demandas. Além do asfalto, as ruas receberão calçadas, meio fio e sarjeta”, explica.

Além da pavimentação asfáltica, as vias também serão revestidas com o polímero que é conhecido como micro revestimento asfáltico. “Serão R$ 7,5 milhões para o asfalto e R$ 5,5 milhões para fazermos o revestimento em polímero. Uma tecnologia que vem sendo usada em diversos locais como Cruzeiro do Sul, e que vai garantir uma consistência nas ruas por muito tempo”, acrescentou Mazinho.

De acordo com a secretária de planejamento, Claudia Teles, todo o projeto de mapeamento das ruas está sendo feito pelos engenheiros, onde todos os bairros irão receber a pavimentação asfáltica nas principais ruas de acesso, garantindo a melhoria na trafegabilidade. Os engenheiros estiveram em todos os bairros do município para analisar os pontos com mais dificuldades e assim poderem realizar o planejamento.

Segundo Mazinho, o projeto está sendo realizado com muita agilidade e a expectativa é que até abril de 2020, o recurso dos R$ 12 milhões de reais seja liberado para o município começar as obras durante o verão. Na próxima semana o prefeito Mazinho estará indo á Brasília para discutir junto à bancada federal, outras emendas parlamentares que serão liberadas pelo governo federal.

A reunião foi considerada muito produtiva por parte dos vereadores e presidentes de bairros que puderam colocar sugestões e dizer ao prefeito Mazinho a melhor forma de poder usar o recurso nas ruas de cada bairro.