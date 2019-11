Cientista contesta ONU e diz que floresta amazônica não representa nada no clima mundial

Iniciativa do Tribunal de Justiça do Estado do Acre (TJAC) conta com diversos empresários que firmaram acordo para ajudar no término da reforma do centro médico

A senadora Mailza Gomes (Progressistas-AC) fez uma visita ao Hospital de Câncer do Acre/Unidade de Alta Complexidade em Oncologia (UNACON) na manhã desta segunda-feira (17) em Rio Branco para conhecer as instalações da instituição e saber das necessidades de reforma e ampliação do hospital. Durante a visita, Mailza passou pelas alas, conversou com pacientes em tratamento contra o câncer, conheceu setores de radioterapia, medicina nuclear e ala infantil.

A senadora esteve acompanhada do Presidente do Tribunal de Justiça do Acre, desembargador Francisco Djalma, desembargadora Regina Longuini, o presidente da Federação das Indústrias do Acre (FIEAC), José Adriano, a diretora geral da unidade, Àurea Celeste Freitas, médicos oncologistas e representantes da Secretaria Estadual de Saúde.

Na ocasião, o desembargador Francisco Djalma apresentou a senadora a iniciativa do Tribunal de Justiça do Acre (TJAC) em parceria com empresários locais que se reuniram e firmaram acordo para ajudar no término da reforma do Unacon.

A ideia é que cada empresário adote uma ala e se responsabilize em desenvolver um serviço adequado para atendimento aos pacientes. A situação mais crítica é no setor ambulatorial e nos leitos para o público infantil que, em algumas partes, estão fechados com vedações provisórias.

A senadora explicou que a área da saúde é prioridade no seu mandato e está disposta em contribuir com a ação “O tratamento de pessoas com câncer é algo que sempre nos sensibiliza, e o hospital atende não só Rio Branco, mas também todo o Estado. Fiquei muito sensibilizada com a iniciativa dos empresários em ajudar na reforma. Atitudes como essa fortalecem a saúde e melhoram a vida das pessoas que passam por um momento tão delicado. Podem contar comigo nessa causa”, disse Mailza.

Atualmente, a Unacon dispõe de uma equipe composta por 93 profissionais de diversas áreas e oferta tratamentos de radioterapia, quimioterapia e paliativos crônicos.

A equipe que atende os paliativos crônicos é formada por médico, enfermeiro, técnico de enfermagem, assistente social, nutricionista e psicólogo. Estes profissionais fazem atualmente o acompanhamento de 22 pacientes em domicílio.