CIEE divulga processo de estágio para alunos de licenciatura; veja os cursos

Nesta sexta-feira (29) às 19h, começa o I Seminário de Mobilidade Urbana, no Teatro Universidade Federal do Acre (UFAC).O evento tem o objetivo de reunir todos os seguimentos diretos e indiretos que lidam com o transporte publico na capital e debater soluções com a população.

O Palestrante será Ricardo Torres, engenheiro civil formado pela Faculdade Reunidas Nuno Lisboa (FRNL), no Rio de Janeiro (RJ). Atualmente, exerce função de fiscal de obras e urbanismo na Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade (Seinfra) do município Rio Branco.

A proposta é do vereador Eduardo Farias (PCdoB) em parceria com o gabinete do senador Sérgio Petecão (PSD) e faculdades.

O evento é gratuito e ocorre nesta sexta (29) e sábado (30). As informações sobre a programação e inscrições podem ser feitas pelo link: https://www.riobranco.ac.leg.br/institucional/eventos/inscricoes/seminario-de-mobilidade-urbana