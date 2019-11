7,5% do Acre são áreas de possibilidade de deslizamentos de terra

O IBGE publicou nesta sexta-feira (29) estudo inédito sobre deslizamentos no país. O mapa “Suscetibilidade a deslizamentos do Brasil: primeira aproximação”, com alta resolução, mostra que o território do Estado do Acre é em grande zona de risco médio para deslizamentos.

Porém existem 422 quilômetros quadrados que tem alta suscetibilidade a deslizamentos no Acre. Nada menos que 11.966 km2 são de “muito alta” suscetibilidade a esses fenômenos.

As zonas de alto risco somam 7,5% do território acreano. Rio de Janeiro, Espírito Santo e Santa Catarina são as unidades da federação mais suscetíveis a deslizamento: mais da metade (53,9%) do território do Rio de Janeiro tem suscetibilidade classificada como muito alta, seguido por Espírito Santo (44,9%) e Santa Catarina (33,7%). O mapa, explica o IBGE, foi realizado sobre grade estatística composta por recortes de 1×1 km², mostra que 5,7% do território nacional tem suscetibilidade muito alta a deslizamentos e 10,4% alta suscetibilidade, e as regiões Sul e Sudeste concentram a maior parte dessas áreas.

No Sudeste, 23,2% de sua área tem suscetibilidade muito alta a deslizamento e 24,6% alta suscetibilidade. No Sul, 15,6% do território tem suscetibilidade muito alta e 24,5% alta suscetibilidade a deslizamento. Já o Norte e o Centro-Oeste concentram os trechos de menor suscetibilidade a deslizamentos: Norte com 1,6% de muito alta e 6% alta e Centro-Oeste com 3,6% e 8,2%. O Nordeste aparece com 3,8% e 10,1%.