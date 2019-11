Sem desculpas!

O governador Gladson Cameli (Progressistas) tem feito das tripas coração (até a malfadada reforma da Previdência) para tirar o Acre do atoleiro. Tudo está sendo direcionado para o equilíbrio das contas públicas para que, segundo os teóricos do modelo liberal, o pais e os Estados voltem a crescer de forma sustentável. Portanto, a partir do ano que vem não caberá mais desculpas. Sobre a gestão Gladson também tem sido taxativo: O tempo para eu alguns secretários mostrem a que vieram está se esgotando. Só conversa mole não resolve. Basta lembrar do trio parada dura da Saúde e do doutor Paulo Wadt. A paciência do governador parece ser curta, a da população mais curta ainda!

. Não é mais novidade a ladainha de que o agronegócio é a única saída viável para a economia acreana.

. O que o povo quer saber é o que está sendo construído nessa direção!

. Até agora só conversa mole!

. Segundo o seu Zeca, morador do condomínio Cidade do Povo, oriundo das barrancas do Taquari, o agronegócio não é o único negócio que pode tirar o Acre desse marasmo econômico.

. Ele entende que uma economia forte é diversificada!

. Por exemplo:

. Um vende boi, outro porco, galinha, outro carneiro, peixe, minhocão, água de coco, produtos da China no Camelódromo, carros, motocicletas, tijolo, cimento, tapioca e bicicleta.

. Seu Zeca é aquele cara que passou quase toda a vida fazendo jardinagem até que o patrão morreu e foi jogado na rua.

. Conhece o mundo pela TV.

. O presidente da Câmara Municipal, vereador Antônio Morais, solicitando da prefeitura uma operação tapa-buracos na Dias Martins, principalmente no trecho que dá acesso ao Parque Zoobotânico da Ufac.

. Para ser mais claro:

. O trecho que começa no Lago do Amor e vai até a Associação dos Magistrados passando pelo Clube dos 20.

. Precisa mesmo!

. A propósito, o Lago do Amor é um sucesso de gente todos os dias, finais de semana então fica entupido.

. Um bom espaço de convivência.

. No dia do jogo do Flamengo contra o River a urubuzada dominou o local!

. O Depasa resolveu cobrar água da população do Jordão desde o dia em que o primeiro topógrafo apareceu por lá para o levantamento técnico.

. Depois dos canos instalados a água chegava a conta gostas, mas as contas não, no valor de até R$ 13 mil.

. Como uma pessoa, em sã consciência, tem a coragem de mandar uma cobrança dessa para o Jordão?

. O deputado Roberto Duarte (MDB) não enganou ninguém: sempre foi a favor da reforma da previdência.

. O tal do remédio amargo que, infelizmente, no passado ninguém quis tomar!

. Sobrou para os políticos de agora em todas as esferas: municipal, estadual e federal!

. É muito ruim o camarada marca a aposentadoria dele para determinado ano e ter que se lascar de trabalhar mais um bocado!

. Desanimador!

. Mas, como dizia o vô Gabigol, só faz gol quem joga e não quem fica olhando!

. Técnico do TCE disse ontem que quase todas as prefeituras têm sérios problemas de malversação.

. Malversação não é quando um prefeito não sabe fazer versos, tipo os poetas!

. É quando malversa o dinheiro!

. Dilapida, entende?!

. “Quando a justiça e a sentença não são logo executadas os homens tendem a continuar praticando o mal”. (Moisés, o príncipe do Egito)

. Um grande legislador!

. Bom dia!