Prefeitura de Cruzeiro do Sul ganha prêmio Nacional de Educação

A política de Educação de Cruzeiro do Sul ganhou um reconhecimento nacional nesta quinta-feira, 28. A Secretaria Municipal de Educação foi a grande campeã da 4º Ação de Reconhecimento do “Conviva Educação”.

Conviva educação é um sistema de gestão gratuito voltado ao dirigente municipal de educação e às equipes técnicas das secretarias. A plataforma foi idealizada pela União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação (Undime) e tem o objetivo de ajudar os dirigentes a fazer uso para trabalho de gestão dentro das instituições.

“É com muita alegria que recebemos esse prêmio nacional. Em primeiro lugar, esse reconhecimento vem de Deus, em segundo, de toda a nossa equipe da Educação: professores, coordenadores de programas, todos os gestores, secretário Amarisio e o vice-prefeito Zequinha Lima. Estamos mostrando ao Brasil as potencialidades do Acre e de Cruzeiro do Sul, que tem uma gestão comprometida com a educação. Parabéns a nossa cidade e todos que votaram”, endossou o prefeito Ilderlei Cordeiro.

Na votação virtual, a gestão cruzeirense ficou em segundo lugar. Entretanto, foi a primeira colocada no que tange a parte técnica. Com a premiação, os gestores municipais de Educação terão formação continuada na área que se identificam, o município vai receber uma oficina da Fundação Roberto Marinho e parceiros e o secretário de Educação vai vivenciar uma experiência na Colômbia, no próximo ano.

“Essa vitória é da competência, de se fazer um trabalho arrojado e de qualidade, apresentado no Rio de Janeiro na Fundação Roberto Marinho. Devemos tudo isso também ao prefeito Ilderlei e o vice Zequinha, que não medem esforços para investir cada dia mais em educação”, frisou o secretário da pasta, Amarisio Saraiva.