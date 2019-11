Polícias Civil, Militar e Federal realizam prisão de traficante

A Prefeitura de Cruzeiro do Sul concluiu nesta quarta-feira, 27, a pavimentação de 100% das ruas do bairro da Várzea. Por orientação do prefeito Ilderlei Cordeiro, as ações não têm parado nem mesmo no período das chuvas.

Nesta manhã, o prefeito esteve na comunidade dialogando com os moradores, que elogiaram o trabalho realizado no local. “Antes a minha rua era toda esburacada, ninguém nem acredita que um dia o asfalto passaria aqui. Moro aqui há 17 anos e isso nunca aconteceu. Agradeço ao prefeito por essa benfeitoria”, frisou Maria das Dores.

A alegria de ter a rua pavimentada é compartilhada por todos. “O prefeito está de parabéns. A nossa situação era bem crítica, há mais de 20 anos moro aqui e nunca tínhamos recebido qualquer benefício”, endossou Zuleide Araújo.

Segundo o vereador Leandro Cândido, o sentimento é de gratidão. “Essa não foi uma conquista do nosso mandato, mas de todos nós. A gente sempre buscou melhorias e nunca chegava. E, agora, na gestão do Ilderlei e graças a esse financiamento que muitos criticaram, estamos vendo uma nova Cruzeiro do Sul nascer. As pessoas podem ir e vir das suas casas sem sujar seus pés de lama”, endossou o parlamentar que mora há 27 anos Várzea.

O bairro foi 100% asfalto pela gestão, que a partir de agora vai atuar fortemente em outra comunidade.