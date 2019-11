Período do aditamento do Fies termina nesta semana

Estudantes têm até sábado para realizar procedimento

A renovação semestral do Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) deve ser realizada até o próximo sábado, dia 30. Devem realizar o procedimento estudantes que firmaram contrato até o segundo semestre de 2017. O praza estava programado para ser concluído em 31 de outubro, mas foi prorrogado pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), órgão responsável por esses contratos.

A solicitação para o aditamento é feita, inicialmente, pelas instituições de ensino superior e, em seguida, os beneficiados pelo auxílio devem validar as informações inseridas pelas faculdades no Sistema Informatizado do Fies (SisFies).

No caso dos chamados aditamentos simplificados, sem alterações no contrato, a renovação é formalizada a partir da validação do estudante no sistema. Quando há, no entanto, mudanças nas cláusulas do contrato, como troca de fiador, por exemplo, o aluno precisa levar a documentação comprobatória ao agente financeiro, que é o Banco do Brasil ou a Caixa Econômica Federal, para finalizar a renovação.

Outros prazos

Os candidatos matriculados na Instituição de Educação Superior a qual desejam uma vaga têm até amanhã, sexta-feira (29) para participar do processo para as vagas remanescentes. As inscrições são gratuitas e devem ser realizadas pelo site do programa. Para realizar a inscrição, é preciso atender às seguintes condições: ter participado do Enem, a partir da edição de 2010, com média igual ou superior a 450 pontos e nota na redação superior a zero, além de possuir renda familiar mensal bruta per capita de até três salários mínimos.

Fonte: Agência Educa Mais Brasil