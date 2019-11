Motorista de caminhão, vendedor e eletricista: veja as 32 vagas do SINE

O benefício extra do Bolsa Família, a ser creditado em dezembro, está garantido. A garantia foi dada nesta quinta-feira (28) pela Secretaria Especial de Desenvolvimento Social do Ministério da Cidadania, após boatos de que o Governo não teria dinheiro para fazer o pagamento.

Assim, mantido o nível de investimentos deste mês de novembro no Acre, cerca de 87 mil famílias irão receber quase R$47 milhões no fim de dezembro.

O pagamento da 13ª parcela a todos os beneficiários do programa foi anunciada em outubro, com a edição da Medida Provisória (MP) Nº 898. O adicional totaliza uma injeção extra de R$ 2,58 bilhões na economia. A medida reforça o compromisso do governo federal em combater as desigualdades sociais do país, aumentando o poder de compra da parcela mais pobre da população brasileira.

Em novembro, o pagamento do benefício segue o calendário escalonado. Para saber o dia do pagamento, o beneficiário deve conferir o Número de Identificação Social, o NIS, impresso no cartão do programa. Os que terminam com final 1 podem sacar o dinheiro no primeiro dia do pagamento. Os com final 2, no segundo dia – e assim por diante. Os recursos ficam disponíveis para saque por um período de três meses. Para saber a data exata do pagamento, basta acessar: facebook.com/bolsafamilia.