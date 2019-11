Mães protestam por não terem sido chamadas para reunião sobre sequelas da vacina do HPV

Os roubos não cessam na capital e o alvo dos bandidos na noite desta quarta-feira (27) foi os motoristas de aplicativos. Um motorista de aplicativo Uber, identificado como Dionísio, foi roubado, agredido, torturado, encontrado amarrado e ferido dentro de uma residência localizada no ramal do Macarrão, na região do bairro Belo Jardim, no Segundo Distrito de Rio Branco.

De acordo com informações da polícia repassadas a reportagem do ac24horas, o motorista foi solicitado pelo aplicativo até o Ramal do Macarrão e ao chegar no local, encontrou duas mulheres e um homem, o trio entrou no carro e durante a viagem, um dos criminosos em posse de uma arma de fogo anunciou o assalto. O profissional foi obrigado a parar o carro, em seguida, os bandidos colocaram um capuz cobrindo seu rosto para a vítima não ver para aonde iriam o levar.

O bandido assumiu a direção do carro modelo Honda Civic e seguiu até o cativeiro. Na casa, Dionísio foi agredido com várias coronhadas, socos, chutes e os criminosos começaram a interrogá-lo para saber se ele seria membro da facção rival (Comando Vermelho). O celular da vítima foi vasculhado pelos membros da facção para verificar se havia algo que o denunciasse pertencer a organização criminosa rival. De acordo com a vítima a ação dos bandidos durou cerca de 2h.

Após perceberem o desaparecimento de Dionísio, amigos do motorista de aplicativo acionaram a polícia militar e informaram sobre ocorrido. Eles rastrearam através do monitoramento que o veículo estava no Belo Jardim. Os criminosos deixaram a vítima amarrada na casa e seguiram com o Honda Civic com destino ao município de Senador Guiomard para tentar levar o carro até o país vizinho, a Bolívia, para trocar por drogas.

A Polícia Militar montou uma barreira na entrada do município de Senador Guiomard e conseguiu prender o homem e as duas mulheres no veículo.

O trio foi interrogado pelos Policiais Militares que confessaram o crime e informaram que Dionísio estava numa casa no Ramal do Macarrão no Belo Jardim. Quando a polícia chegou no local, encontraram a vítima amarrada, com o rosto cheio de sangue devido as agressões e os resgataram.

Diante dos fatos foi dada voz de prisão e o trio foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil do município de Senador Guiomard, para os devidos procedimentos.

Mais um Uber roubado

Na noite desta quarta-feira (27) mais um motorista de aplicativo Uber foi roubado. De acordo com informações de colegas de profissão, o motorista que não foi identificado a reportagem do ac24horas, teve seu veículo modelo Gol roubado por bandidos que solicitaram uma corrida.

A vítima foi rendida, amarrada e abandonada na BR-364. Em seguida os criminosos fugiram no carro.

A Polícia Militar foi acionada, o veículo foi rastreado via GPS e encontrado abandonado no bairro Santa Inês, no Segundo Distrito de Rio Branco.

A vítima foi levada até a Delegacia de Senador Guiomard pelos Policiais para reconhecer se os bandidos eram os mesmos que roubaram o Honda Civic de Dionísio. Em seguida foi encaminhado à Delegacia de Flagrantes (Defla) para registrar o Boletim de Ocorrência.