Homem é encontrado morto dentro de caminhão, em Cruzeiro do Sul

No momento em que foi preso nesta terça-feira, 26, no Peru, o acreano foragido da justiça José Luís Fonseca da Silva, estava com documentos falsos com nome de Luís Fernando Carrion. Além de documentos falsos ele portava maconha e cocaína.

Uma das lideranças do Comando Vermelho na região do Juruá, José Luiz já havia marcado uma cirurgia plástica em um Hospital de Callao, no Peru. O objetivo dele era mudar a aparência para não ser reconhecido e seguir fugitivo da polícia.

A Policia Federal ainda não sabe a data da transferência dele para o Acre. Também não há definição se ele permanecerá em Cruzeiro do Sul, de onde fugiu do Fórum ou se irá para Rio Branco.

Por meio de nota, o delegado Fabrício, da Polícia Federal, explica que “o governo peruano ainda não deliberou a respeito da eventual extradição ou exportação de José Luís para o Brasil”.

Zé Luis fugiu do Fórum de Cruzeiro do Sul e estava foragido da justiça desde 1º de julho, quando, depois de depor, fugiu enquanto era levado para a viatura, sob escolta da Polícia Militar.

A policia acreana descobriu-se que José havia fugido para o Peru. A Polícia Federal, por meio de um mandado emitido pelo Poder Judiciário do Estado solicitou juntou à INTERPOL, a emissão de uma ordem de captura internacional.

“Zé Luis”, como é conhecido no mundo do crime, foi localizado na região central do pais vizinho e preso pela Polícia peruana.