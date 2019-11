Governo do Acre reconvoca aprovados em processo seletivo do Depasa

O Governo do Estado do Acre por meio da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão (SEPLAG) divulgou nesta quinta-feira (28) a exclusão da linha “L” do subitem 3.2 que trata sobre o processo seletivo simplificado para contratação temporária de profissionais de nível fundamental e superior para atender às necessidades de suporte operacional do Departamento Estadual de Águas e Saneamento (Depasa).

A exclusão da alínea L do subitem 3.2 do Edital nº 013/SEPLAG/DEPASA tratava da questão da necessidade do curso técnico para os cargos de nível fundamental.

O governo decidiu pelo fim da necessidade do curso e fez a reconvocação dos candidatos de nível fundamental para entrega de documentos e assinatura do contrato do Processo Seletivo Simplificado destinado à contratação temporária de profissionais de nível fundamental e superior para atender às necessidades de suporte operacional (DEPASA).

Os candidatos aprovados devem fazer a entrega de documentos, até o dia 20 de dezembro de 2019, das 8h30min às 12h ou das 14h às 17h.