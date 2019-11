Governo do Acre executa operação tapa-buracos na Estrada da Borracha

O Departamento de Estradas e Rodagens, Infraestrutura Hidroviária e Aeroviária do Acre (Deracre) está executando uma operação emergencial de tapa-buracos em todos os pontos críticos da rodovia estadual AC-485, que liga Xapuri à BR-317.

Os reparos estão sendo realizado em asfalto quente e correspondem a um compromisso feito pelo governador Gladson Cameli de recuperar a estrada antes de janeiro de 2020, quando se realiza a maior festa religiosa de Xapuri, o Novenário de São Sebastião.

O diretor de operações do Deracre, Ronan Fonseca, explicou que as condições da rodovia são ruins, mas há a ocorrência de buracos isolados. Segundo ele, o departamento destacou uma equipe para fazer o serviço em caráter emergencial com o objetivo de concluir o trabalho até o começo do fim de semana.

“É um serviço emergencial. O intuito é concluir o mais rapidamente possível para que as pessoas possam voltar a transitar com segurança. A situação da rodovia não é ruim, no entanto, existem buracos isolados que oferecem risco de causar acidentes, o que até o fim de semana estará resolvido”, garantiu.

A rodovia AC-485 possui 12 quilômetros de extensão nesse trecho entre a BR-317 e a cidade de Xapuri, onde se chama Estrada da Borracha. O nome se deu em razão da localização da Fábrica de Preservativos Natex, instalada no km 6, no ano de 2008.

No seu curso, nas duas margens, a Estrada da Borracha é circundada de seringueiras, plantadas quando a rodovia foi pavimentada, entre os anos 1999 e 2000.