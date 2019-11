Gladson Cameli adota todas as cartas de crianças enviadas ao Papai Noel dos Correios

O governador Gladson Cameli adotou mais de mil cartinhas enviadas por crianças de Rio Branco ao Correios com pedidos especiais ao ‘Papai Noel’. Todos os pedidos foram apadrinhados pelo chefe do Executivo, que anunciou a ação nesta quinta-feira, 28, durante coletiva de imprensa no Palácio Rio Branco.

Agora, o Correios selecionou uma nova escola para que as cartinhas fiquem à disposição da campanha. Gladson garante que todos os presentes serão doados com dinheiro do seu próprio bolso. “Já mandei comprar os presentes e não é com dinheiro do estado não”, disse.

A campanha do Correios ocorre até o dia 13 de dezembro e cerca de 50 novas crianças esperam ser atendidas.