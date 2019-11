Festa da Padroeira inicia nesta quinta-feira, 28, no município de Sena Madureira

Uma carreata está marcada para a noite desta quinta-feira, 28, para dar início à festividade da Padroeira no município de Sena Madureira

A igreja católica inicia uma vasta programação em comemoração a Nossa Senhora da Conceição. A carreata começa às 18 horas, com concentração no pátio da Matriz e segue por vários bairros da cidade com a imagem da Padroeira em carro aberto.

Durante o percurso, os fiéis irão rezar e cantar louvores em homenagem a Santa com a imagem de Nossa Senhora. De hoje até o dia 8 de dezembro, ocorrerá missas, louvores, shows, bingos entre outras atrações.

O pároco do município, Frei Moisés, espera a presença dos fiéis para que possa dar inicio as festividades do novenário, onde ele destaca a importância da participação da comunidade no evento religioso que abre a programação o novenário da Padroeira no município.

Equipes da Policia Militar irão fazer a segurança no trânsito no decorrer do percurso da carreata.