Gladson diz que nova Previdência não tira direitos, mas garante o pagamento de todos

O governador Gladson Cameli (Progressistas) convocou a imprensa no Palácio Rio Branco para reafirmar que a nova Previdência aprovada pelos deputados, “não retira direitos dos servidores públicos, pelo contrário, vai garantir o pagamento futuro dos que irão se aposentar”. Segundo ele, o governo tem responsabilidade com quase um milhão de pessoas e não pode se esquivar de enfrentar esses graves problemas.

Sobre as críticas da oposição e sindicalistas que o acusam de prejudicar os funcionários ele disse que é natural.”Tem deputados e sindicalistas (que todos sabem as cores) ligados à partidos que agem politicamente. para tentar desgastar o governo”. Sobre a presença da Polícia Militar no dia da votação na Casa do Povo, o governador lembrou do que aconteceu na sessão anterior quando pessoas até se machucaram. “Entendo que a presença da PM foi para garantir a integridade física de todos que estavam no local”, salientando que os PM’s não mereciam ser alvejados com ovos.

O governador lembrou que se nada fosse feito o Estado se tornaria inviável. “O povo brasileiro sabe do rombo da Previdência, o país caminhava para o abismo, o Congresso fez a reforma lá e os Estados e municípios precisam fazer as suas”, acentuou. De acordo com ele, outros governadores estão com a corda no pescoço, seus estados a beira de quebrar. Para Gladson, o tempo é o senhor da razão e todos verão a verdade que direitos adquiridos não foram retirados.