Em ano de eleição, orçamento da Prefeitura de Rio Branco será de R$ 1 bilhão

O PSDB realiza sábado, 30, no auditório da Livraria Paim, o seu Congresso Estadual com a participação de representantes tucanos dos 22 municípios do Acre. O evento é uma preparação para o Congresso Nacional que acontecerá em dezembro no Distrito Federal. Quem veio ao ac24horas falar sobre a reunião tucana no Boa Conversa foi o professor e ex-reitor da Ufac, Minoru Kinpara. Ele diz que veio para o partido como um soldado para a construção de um projeto de poder em benefício da população.

“O PSDB debate as grandes questões como Educação, Segurança, Saúde e juventude e não apenas o processo eleitoral”, argumenta. Segundo ele, que recebeu convite de vários partidos e decidiu pela sigla do vice-governador major Rocha e da deputada federal Mara Rocha, por compreender que o PSDB corresponde aos anseios do povo brasileiro, acreano e rio-branquense. Minoru afirma ter um sonho: Ver transformada a vida de milhares de jovens pela Educação como a sua foi. Veja a entrevista completa no Boa Conversa.