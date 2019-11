Detran e prefeitura revitalizam sinalização de trânsito nas ruas de Xapuri

Os serviços estão sendo executados em uma parceria informal entre o governo e o município, que está oferecendo o suporte referente a estadia e alimentação dos trabalhadores do órgão estadual. As obras foram iniciadas na semana passada e têm a previsão de ser concluídas nesta sexta-feira, 28.

Os trabalhos do Detran consistem na sinalização de algumas ruas que foram pavimentadas recentemente pela prefeitura local, especialmente em um trecho específico da rua Cel. Brandão, que está recebendo toda a sinalização, inclusive os tachões refletivos (tartarugas), separando as pistas de rolamento.

“Fizemos a revitalização de lombadas, faixas de pedestres e de placas de sinalização que já estavam ficando escuras, além de outras intervenções, como em locais onde não é permitido estacionamento, no sentido de proporcionar uma melhoria na estrutura do funcionamento do trânsito na cidade”, explicou o engenheiro do Detran, Judeílson Pereira de Oliveira.

A rua Cel. Brandão é a principal de Xapuri, além de ser a via por onde se entra na cidade. O trecho que está recebendo a sinalização é um dos mais críticos, com relação à segurança de trânsito, em razão de estarem ali localizados o Campus do Instituto de Ciências e Tecnologia (Ifac), o Centro de Educação Infantil Olhar de Criança e o acesso à escola municipal Professora Rita Maia.