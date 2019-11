Em 2020, deputados e senadores terão R$ 38,4 milhões em emendas

Pelo jeito, não vai faltar dinheiro para os congressistas mandar para o Acre em 2020. No ano que vem, segundo cálculos do portal Poder 360, os deputados e senadores terão ainda mais dinheiro do Orçamento: até R$ 38,4 milhões em emendas impositivas em 2020.

“É a soma das individuais e da fração de cada 1 nas emendas de bancada, que passarão a ser impostas pela Constituição no próximo ano. Só faturam mais do que isso por ano no país 26.011 empresas, 0,18% de todas as registradas na Receita Federal”, compara o portal.

As emendas de bancada são de R$ 247 milhões por Estado. O maior quinhão por congressista ficará nas unidades da Federação em que há só 8 deputados: R$ 22,5 milhões. No caso de São Paulo, com 70 deputados, é de R$ 3,4 milhões por representante.

Já o Acre, com onze representantes no Senado (3) e na Câmara Federal (8) são realmente pouco mais de R$ 38,4 milhões. Sendo assim, em 4 anos, 1 deputado do Acre ou de Brasília, com as menores bancadas, alocará R$ 153,8 milhões em recursos públicos. Os paulistas, no piso, R$ 77,3 milhões. Senadores, em 8 anos, têm o dobro.

