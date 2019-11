Após aprovação da reforma da Previdência, Educação marca deliberação de greve no Acre

O sindicato dos Trabalhadores em Educação do Acre (Sinteac) já está pronto para deliberar junto à categoria uma greve geral no Acre devido à aprovação do Projeto de Emenda Constitucional (PEC) do governo que modifica regras no sistema previdenciário do Estado.

A presidente do Sinteac, Rosana Nascimento, garantiu que nesta sexta-feira os trabalhadores estarão reunidos para discutir em Assembleia a deliberação da greve. A ideia é que os servidores paralisem as atividades a partir da próxima segunda-feira, dia 2, sem data para encerrar a greve.

Os educadores resistem à aprovação do projeto apresentado pelo governador e diz que a categoria perde diversos direitos trabalhistas com a nova proposta. O indicativo de greve pode colocar em risco o andamento do ano letivo de 2020 e o encerramento do ano letivo deste ano.