Última parcela do FPM de novembro cai nesta sexta-feira (29) na conta das prefeituras

O governador Gladson Cameli participou nesta quarta-feira, 27, da abertura da 1ª Feira de Sustentabilidade do Polo Industrial de Manaus, a fesPIM, que irá ocorrer durante três dias no Studio 5 Centro de Convenções, na capital do Amazonas. Ele prestigia o evento ao lado do presidente Jair Bolsonaro e demais governadores do Norte do país.

No evento, Gladson foi apresentado ao público e ao presidente da República como o “amigo do Acre”. Sem maiores detalhes, o governador do Acre também recebeu agradecimentos da organização do evento pelas orientações que tem feito ao governo amazonense com relação à produção e sustentabilidade.

O evento, realizado pela Superintendência da Zona Franca de Manaus (Suframa), trata da área de sustentabilidade na produção econômica e visa incentivar iniciativas sustentáveis para geração de emprego e renda na região Norte por meio de recursos naturais, corretamente utilizados.

Para os organizadores, a feira é importante para todos os estados da região devido ao atual cenário econômico, político e ambiental.