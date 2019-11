Tudo pela educação!

O secretário de Educação, professor Mauro Sérgio, encontrou um excelente parceiro para lutar por uma melhor educação para a população acreana. Essa semana ele esteve em Brasília reunido como o ministro da Educação, Abraham Weintraub acompanhado do senador Márcio Bittar (MDB). Juntos conseguiram solucionar o problema do transporte escolar no Acre. “O ministro foi muito sensível e nos garantiu 70 ônibus escolares; as nossas crianças agora serão muito bem atendidas”, afirmou Mauro Sérgio. Ele informou ainda que em breve o ministro virá ao Acre, provavelmente no início do ano letivo de 2019. Bastante feliz o secretário revelou também que foi assegurado no encontro a construção de escolas técnicas no Acre voltados para o setor do agronegócio. “A primeira deverá ser construída em Acrelândia no próximo ano”, explicou. Frisou a importância do apoio do senador Bittar, que tem sido um parceiro incansável na defesa de uma boa educação para os acreanos. “O senador Márcio pensa um futuro melhor para nossas crianças, adolescentes e jovens”, ressaltou.

. A aprovação da PEC da reforma da Previdência, como já se esperava, foi aprovada ontem por 17 votos a favor seis contrários.

. Os deputados Jonas Lima (PT) e Fagner Calegário (PR) se declararam favoráveis a integralidade da reforma, mas votaram contra.

. Os dois parlamentares argumentaram que mudaram de posição porque a Mesa Diretora pediu apoio da PM para garantir o direito de os deputados votarem tranquilamente.

. Alguns sindicalistas foram dispostos a tudo para impedir a votação, por segurança a decisão foi tomada.

. Ao final de tudo, o hall da Assembleia parecia uma frigideira pronta para uma omelete com tantos ovos quebrados no chão.

. Alguns policiais militares levaram ovadas e não pedradas como costuma ser na Faixa de Gaza, nenhuma intifada!

. O certo é que a reforma da previdência era uma necessidade, muto embora amarga, indigesta para os futuros servidores.

. Estaticamente no Brasil as mulheres vivem mais do que os homens, mas aposentadoria vem três anos mais cedo.

. Homens 65, mulheres 62!

. Na sala de imprensa um colega jornalista perguntava o porquê?

. A resposta veio na lata:

. Vai parir um filho que tu descobres!

. O gargalo da reforma ficou por conta das regras de transição, teremos que trabalhar mais para ganhar menos.

. Parece uma coisa, como diz a Chiquinha, escrevendo sobre corrupção nas prefeituras aqui na coluna e a PF realizando operações.

. Ô língua!

. Vinte prefeituras do interior de São Paulo passam por operações da PF por desvio de merenda escolar.

. “Roubar dinheiro de merenda escolar e medicamentos é uma traição a população sem perdão”, diz a irmã Joana, evangelista e profeta!

. “Atrai maldição dos infernos, depois que cai na desgraça nunca mais se levanta”!

. Quem não ouve conselho, ouve coitado!

. Tem jaboti na forquilha?

. Come no leite da castanha!

. Consta que o presidente Bolsonaro fixou em R$ 2 bilhões o Fundo Partidário; uma boa pedida, a questão será decidida agora no Congresso; é aí que a porca torce o rabo.

. Aqui e acolá o presidente Bolsonaro dá uma dentro!

. O ex-presidente Lula disse que no Brasil só existem duas opções:

. Ou vai com ele ou com Bolsonaro.

. Como muita gente gosta de andar na contramão do mundo não vai com nenhum dos dois!

. Faz igual a doidinha da Sobral que fica dando cotôco com as duas mãos para quem passa na frente da sua casa.

. E ainda grita:

. Tome seu Lula; tome seu Bolsonaro!

. Quem passou e viu conta que é uma graça!

. Faz bem para a alma!

. A polarização é excelente para os dois lados porque um se alimenta do ódio do outro!

. Esse ano/ quero paz no meu coração/ quem quiser ter um amigo/ que me dê a mão!

. Bom dia!