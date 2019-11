Relator da Lava Jato condena ex-presidente Lula a 17 anos de prisão em caso do sítio em Atibaia

A convite da Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa, o secretário Alysson Bestene, deputados e vereadores das cidades de Feijó, Tarauacá e Jordão discutiram as condições dos hospitais da micro região do Envira-Tarauacá na manhã desta quarta-feira, 27. A falta de médicos, demais profissionais e condições de atendimento motivou o encontro proposto pelo presidente da Câmara do Tarauacá, José Gomes de Souza. O presidente da Comissão, José Bestene, dirigiu os trabalhos.

Além de Alysson, participaram do encontro os deputados Roberto Duarte (MDB), Jonas Lima (PT), Edvaldo Magalhães (PCdoB), Fagner Calegário (PR) e vereadores do interior. Um dos principais problemas levantado por Jenilson Leite é a situação de abandono por parte do Tratamento Fora do Domicílio (TFD). Ele explicou que as regras do TFD são claras. “Quando um paciente vem pelo TFD e morre fica por conta da família, se vier por conta própria a situação é mais grave ainda”, relatou. A vereadora Janaína Furtado foi a primeira a fazer um relato da situação da saúde.

Os vereadores de Tarauacá denunciaram a falta de lâminas para a realização do raio-x. Eles citaram o caso de uma criança que o TFD não atendeu. “Encontraram um filhote de gato do mato e foi até avião buscar, mas a criança não. A consulta da criança foi marcada para vários dias depois”. Segundo eles, faltam todos os tipos de exames nos hospitais públicos. “Falta até comida no hospital de Tarauacá”, disse o vereador Lauro Benigno (PCdoB).

Edvaldo Magalhães diz que Alysson escuta o povo, a junta militar anterior não

O líder do PCdoB, deputado Edvaldo Magalhães, disse durante a audiência pública, que o secretário Alysson Bestene tem uma grande vantagem porque a junta militar que estava na Saúde não escutava ninguém. Ele se colocou a disposição da Comissão e dos vereadores para ajudar e apoiar soluções para a região.

Alysson diz que governo dará respostas na Saúde

“São muitos os problemas da Saúde. Mas nós estamos conversando com os profissionais, ouvindo a população e os parlamentares, buscando alternativas para melhorar todo o sistema”, argumentou o secretário.

Segundo ele, com muita atenção o governo está recebendo as reivindicações dos vereadores.”Vamos reunir nossa equipe e, o mais rápido possível, dar uma resposta na prática”, lembrou. Ele enfatizou que vereadores e o governador Gladson Cameli também já conversaram.

Para ele, isso é uma demonstração que todos estamos sensibilizados e com disposição para unir forças e trabalhar pela melhoria da Saúde e disse que conhece a realidade da Saúde de cada município. “Tive a oportunidade de visitar cada um. Juntos, vamos conseguir dar um resposta de forma ampla. Há muito a ser feito. Parcerias entre municípios e Estado é fundamental. A atenção à Saúde Básica é fundamental”, pontuou.