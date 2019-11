Poucos deputados comparecem à sessão da Aleac após aprovação da PEC da Previdência

O governador Gladson Cameli decretou, oficialmente, nesta quarta-feira, 27, no Diário Oficial do Estado (DOE), o nome de Kátia Rejane Rodrigues para Procuradora-Geral de Justiça do Estado do Acre, no biênio 2020/2022. O decreto, assinado por Cameli, entra em vigo a partir desta data de publicação.

Rejane foi a mais votada pelos membros do Ministério Público na lista tríplice de procuradores entregue ao governador. O processo eleitoral de escolha ocorreu no último dia 18 de novembro e elegeu a procuradora com 57 votos dos 83 eleitores entre promotores e procuradores de Justiça.

Em nota pública, Cameli atestou que usou como escolha do dirigente máximo da instituição, a prerrogativa do candidato mais votado entre os membros “defendido a escolha do candidato mais votado nas eleições que compõem a aludida lista tríplice. Por entender que escolher o primeiro da lista não se trata apenas de respeitar e ratificar a preferência de uma entidade de classe, mas, sobretudo, é um dever republicano e medida de salvaguarda do regime democrático” afirma o governador.