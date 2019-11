PL que cria Estatuto Municipal de Inclusão Digital é aprovado na Câmara de Rio Branco

A Universidade Federal do Acre (UFAC) por meio da Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação (Propeg), torna pública a abertura de processo seletivo para ingresso no Curso de Pós-Graduação Lato Sensu em Educação Infantil, em nível de especialização. O edital foi publicado nesta quarta-feira (27) no site da instituição.

Serão ofertadas 50 vagas para o curso de Pós-Graduação Lato Sensu em Educação Infantil, em nível de especialização, na modalidade presencial, será desenvolvido em 420 horas, e 28 créditos, com duração mínima de 12 (doze) e máxima de 18 (dezoito) meses, e ofertado no Município de Sena Madureira/Acre.

Podem ser candidatos à seleção do curso graduados em Pedagogia (licenciatura), e, cumulativamente, que estejam no efetivo exercício da Educação Infantil em rede de ensino.

As inscrições para o processo seletivo serão realizadas via online, em formato eletrônico, no sítio da UFAC, através do link https://sistemas2.ufac.br/selecao_pos_edu_infantil/, a partir das 00h01 do dia 02 de dezembro até às 23h59 do dia 10 de dezembro de 2019.