Pacientes são beneficiados com doações do Hospital de Amor por meio dos Correios

O Hospital de Amor, antigo Hospital do Câncer de Barretos, e os Correios são parceiros há 16 anos na campanha Direito de Viver, uma ação de arrecadação de recursos financeiros que acontece anualmente nos estados do Acre, Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Rondônia, São Paulo e Tocantins.

A parceria, que começou em 2003, com um grande desafio: promover doações nas agências dos Correios para o HA, que é referência nacional em oncologia. Presentes em todo o país por meio de suas agências, os Correios têm o importante papel de ampliar a captação desses recursos com a ajuda de seus clientes, que entendem a importância do trabalho desenvolvido pela instituição.

Segundo a instituição, é fundamental exercer seu papel de integrador nacional em prol de uma causa tão nobre, que é a luta contra o Câncer.

“Toda renda é destinada para salvarmos vidas por meio do trabalho de excelência do hospital. Para se ter uma ideia, em 2018, acolhemos 329 pacientes procedentes de 19 municípios no Acre, totalizando 6.105 atendimentos”, explica Henrique Prata, presidente do Hospital de Amor.

Segundo Prata, a parceria entre as duas instituições já arrecadou mais de R$ 20 milhões,

representando cerca de duas milhões de doações únicas.

“Nós temos muito orgulho da relação que temos com os Correios: é uma entidade estatal com muito comprometimento. Cada um que adquire os produtos, por meio de doação, tem a mesma responsabilidade de um médico. Nos ajuda a salvar vidas”, finalizou.

Como surgiu a parceria Hospital de Amor e Correios

A parceria teve início no interior de São Paulo há 16 anos. Os clientes faziam doações nas agências dos Correios e podiam levar brindes do Hospital dependendo do valor doado. Em Minas Gerais, a primeira doação aconteceu na cidade de Poços de Caldas, quando um cliente vindo do interior de São Paulo, procurou a agência para comprar uma agenda do Hospital do Câncer e fazer a doação.

As arrecadações que se iniciaram em São Paulo, hoje estão sendo feitas em nove estados (SP, MG, RJ, MT, MS, GO, RO, AC, TO). Em Minas Gerais houve a expansão para todos os municípios desde junho de 2018.

Como fazer uma doação?

Basta se dirigir aos Correios. Esse ano os doadores terão à disposição os livros “Acima de Tudo o Amor” e “A Providência”, ambos de autoria de Henrique Prata, além da agenda anual da instituição. Com uma doação de R$ 25,00, a pessoa ganha o livro “Acima de Tudo o Amor”. Ao doar R$ 35,00, os brindes podem ser a Agenda 2020 da instituição ou o livro “A Providência”.