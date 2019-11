Observatório do Clima: Estados do Brasil emitem mais carbono do que americanos

Os moradores de oito Estados brasileiros emitem mais gases de efeito estufa do que um cidadão americano médio. São os habitantes dos Estados amazônicos (exceto Maranhão e Amapá), cujas emissões per capita ultrapassam as 18 toneladas por ano emitidas nos EUA por causa do desmatamento, e de Mato Grosso do Sul, que tem emissões altas devido à agricultura e ao rebanho bovino. No Brasil, o recordista em emissões per capita é Mato Grosso, com 85 toneladas por habitante ao ano em 2018.

No Acre, a emissão per capita é de 30 toneladas de CO2 ao ano. A média Brasil é de 9,3 t/hab/ano.

E nesta terça-feira (26) foi lançado o relatório Emissions Gap, da ONU Meio Ambiente. Em sua décima edição, o documento relata todos os anos o abismo entre onde estamos e onde precisamos estar no combate aos gases que aquecem a atmosfera.

A edição de 2019 mostra que, se a humanidade quiser ter uma chance de 66% ou mais de limitar o aquecimento global em 1,5oC, será preciso cortar as emissões globais de gás carbônico em 7,6% todos os anos daqui até 2030. Para a estabilização em 2oC, meta menos ambiciosa do acordo do clima de Paris, as reduções são de “apenas” 2,7% ao ano.

(Com ODC)