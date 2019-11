Meire sugere que governos passados evitaram a reforma da Previdência por ser “complexa”

A deputada estadual Meire Serafim (MDB) usou as redes sociais nesta quarta-feira, 27, para falar sobre a aprovação do Projeto de Emenda Constitucional (PEC) do governo do Estado, que altera regras no sistema da previdência social do Acre. Como uma das parlamentares que votaram a favor do projeto, Serafim explica que, de fato, “essa não foi a melhor das Reformas, mas foi a menos impactante”.

Meire garante que antes de os deputados votarem a matéria, todos os sindicatos e categorias envolvidas foram ouvidos pelo governo, a fim de debater os pontos mais polêmicos da proposta. “Dessa forma, o atual e os próximos governos irão garantir o pagamento dos servidores e aposentados para os próximos anos, o que não seria possível se a Reforma não fosse aprovada”, diz a deputada.

A parlamentar destaca ainda que seguiu a orientação do MDB Nacional e Estadual, que deliberou que sua bancada de parlamentares na Assembleia Legislativa do Acre (Aleac) votasse favorável à matéria. “Sem qualquer tipo de interesse individual, mas de responsabilidade com a situação fiscal do estado”, afirma.

Segundo Meire Serafim, a aprovação da reforma já se fazia necessária há muitos anos, mas governos passados não a fizeram. “Talvez por se tratar de um tema tão complexo”, sugere. Para a deputada, o déficit da Previdência estadual, se não fosse contido, poderia chegar a R$ 1 bilhão até 2022. “Isso iria inviabilizar a gestão pública estadual. Essa mesma Reforma já está sendo aprovada em outros estados da federação, pelas mesmas razões do nosso estado”, salienta.

De acordo com a parlamentar, direitos dos servidores públicos foram mantidos, como o auxílio funeral, a Lei Nalú, Lei 1.632/2005, a Licença Prêmio, a Sexta Parte e a contribuição previdenciária permaneceu 14%.