Escola militar será inaugurada no município de Senador Guiomard no mês de dezembro

O município de Senador Guiomard irá contar uma nova escola militar no próximo mês de dezembro. A solenidade de inauguração vai contra com a presença do secretário especial do Ministério da Educação (MEC), Aroldo Ribeiro Cursino, responsável pela implementação das escolas cívico-militares no Brasil.

A escola irá funcionar nas instalações da antiga instituição 15 de Junho. Segundo o secretário de educação do Acre, Mauro Sérgio, o ministro da Educação, Abraham Weintraub, estará presente no início do ano letivo de 2020 no Acre.

O secretário do MEC também participará do lançamento de outro colégio militar, em Sena Madureira, e dará a ordem de serviço às reformas estruturais necessárias para que a escola Madre Adelgundes Becker, no bairro Miritizal, em Cruzeiro do Sul, possa se transformar também em colégio militar a partir de 2020.

Fonte: Agência de Notícias do Acre