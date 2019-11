Senador Márcio Bittar elogia bancada do MDB que votou a favor da reforma da previdência

O senador Márcio Bittar (MDB) destacou a postura da bancada do MDB na votação da reforma da Previdência na Assembleia Legislativa do Acre. Para ele, que tem se aprofundado no estudo da matéria, sem uma a reforma a população e os próprios servidores seriam os maiores prejudicados no futuro. “Quero parabenizar os deputados do meu partido Roberto Duarte, Antônia Sales e Meire Serafim pelo grau de responsabilidade com Acre e seu povo”, afirmou, lembrando que a irresponsabilidade de governos de esquerda empurrou o país e o Acre para o abismo. É uma situação que precisa ser corrigida para que o Acre possa voltar a crescer.

Antes da votação na terça, 26, a Executiva Estadual do MDB usou do poder de esclarecimento e convencimento da necessidade de seus parlamentares votarem a favor da reforma proposta pelo governo do estado. O deputado Roberto Duarte, que tem tido uma postura independente em relação a base do governo, havia anunciado aos sindicalistas que era a favor da reforma agindo com transparência e coerência com suas convicções liberais. Para Márcio Bittar, o partido agiu certo sabendo das consequências desastrosas que seria para o Acre a proposta não ser aprovada e promulgada. Ele considera um ato cívico da bancada do seu partido e não a intenção deliberada de prejudicar quem quer que seja.