Urbanitários debatem privatização da água e saneamento básico no Acre na quinta (28)

O Sindicato dos Urbanitários do Acre vem realizando série de eventos sobre a venda do sistema de abastecimento de água e saneamento básico do Estado.

A programação continua nesta quinta-feira, dia 28 de novembro, às 15h na Assembleia Legislativa do Acre (Aleac) quando o sindicato promove o seminário “Privatização do Saneamento Básico – riscos do projeto de lei 3.261/19”, com o advogado e sindicalista nacional Geraldo Quirino. Esse PL trata da privatização do sistema.

“Vamos juntos! Se com a conta de energia está assim, imagine só com a água e o esgoto”, diz o comando dos urbanitários.