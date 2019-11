Suposto membro da facção é executado com 10 tiros no Segundo Distrito de Rio Branco

As guerras entre facções não cessam e mais um homicídio foi registrado na capital. Um homem ainda não identificado pela polícia, suposto membro da facção Bonde dos 13, foi executado com com 10 tiros na noite desta segunda-feira (25). O crime aconteceu no Beco do Areial, no bairro Santa Inês, Segundo Distrito de Rio Branco.

De acordo com informações da polícia repassadas a reportagem do ac24horas, moradores escutaram cerca de 10 tiros e ao saírem de suas casas para averiguar o que tinha acontecido encontraram a vítima caído em uma ponte.

A ambulância do suporte avançado do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada, mas ao chegar no local nada puderam fazer pelo suposto membro da facção que já se encontrava morto.

Policiais Militares do 2° Batalhão estiveram no local e isolaram a área para os trabalhos do perito em criminalística. O perito constatou que a vítima foi ferida com cerca de 10 projeteis, que atingiram no peito, costas, abdômen e braço.

A polícia tentou buscar informações sobre o homicídio, mas não região nenhum morador quis se pronunciar a respeito da morte do homem, com medo de retaliação por parte da organização criminosa que domina o local.

O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para os exames cadavéricos e identificação.

O caso segue sob investigação da Delegacia de Homicídios e proteção à Pessoa (DHPP).