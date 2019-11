Servidores preparam deliberação de greve geral na Educação após votação da Reforma

Os trabalhadores de educação presentes no ato de protesto contra a Reforma da Previdência estadual, que ocorre na manhã desta terça-feira, 26, em frente à Assembleia Legislativa do Acre (Aleac) já se preparam para uma possível deliberação de greve após o resultado da votação da Reforma, entre os deputados estaduais.

A presidente do Sinteac, Rosana Nascimento, explicou aos servidores que a categoria só pode entrar em greve após 72 horas de deflagração. “Aí o Estado pode recorrer sobre ilegalidade da greve”.

Segundo a sindicalista informou aos manifestantes, os educadores precisam cumprir os trâmites legais para deflagração de greve para que “o juiz não venha acatar a ilegalidade da greve”, disse Nascimento.

A proposta de uma greve neste período pode interferir significativamente no início do próximo ano letivo, de 2020. Os servidores pedem que os deputados não votem a proposta de mudança no sistema previdenciário do Acre.