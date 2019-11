“O Acre está entre os três estados do Brasil com queda expressiva em mortes violentas”. A manchete é do ac24horas com base em dados do portal G1. À primeira vista a informação não parece ser verdadeira, mas é. Números não mentem. Principalmente quando a fonte não é o governo. Acontece que ainda falta a tal “sensação de segurança” tão perseguida pelo aparelho da Segurança Púbica e tão sonhada pela população. É não sentir medo de sair à rua, ir à escola, igreja, balada, fazenda, chácara, sítio ou simplesmente caminhar sabendo que não vai ser assaltado e morto.

O que causa essa “sensação de insegurança”, que no popular é o medo mesmo? O cidadão se sente acuado, preso, enclausurado, perdido, inseguro, sem liberdade. Em Rio Branco ninguém pode ter mais uma caminhonete ou motocicleta porque é alvo em potencial. Está na linha de tiro. Um corpo queimado em um carro, outros que aparecem sem cabeça, um carro roubado, arrastões em ônibus e numa escola, por exemplo, causam um sentimento de terror e pânico na maioria da população que só quer segurança e paz para viver. Parece ser uma guerra perdida!

Porém, o Estado tem reagido. Nos últimos dias tem se percebido a presença de policiais militares em vários pontos da cidade. De carro ou motocicleta a PM trabalha muito. O presídio parece estar mais controlado, muitos são presos diariamente. A Polícia Civil atuante. Mas, não pode ser só isso. Se toda a sociedade não se conscientizar de que segurança pública não é responsabilidade apenas do governo ainda teremos muito trabalho pela frente. Até alcançar a “sensação de segurança” que, na verdade, é uma utopia. Não há lugar seguro no mundo. Porém, até uma falsa sensação de segurança faz bem. Acreditar que Deus vai resolver o problema também ajuda.

. A Coordenadoria de Defesa do Ministério Público investiga funcionários fantasmas na Secretaria Estadual de Saúde.

. Como diz a dona Doca, aposentada, antes tarde do que nunca!

. Ela sugere ao MPE que analise a folha de pagamento de outras secretarias e instituições também.

. Segundo ela, a corrupção é líquida, se acomoda em ambientes tomando outras formas, inclusive, sofisticadas, mais complexas, mas sempre deixam rastro, um molhadinho.

. Não existe crime perfeito!

. Operação da PF em andamento pelo município de Capixaba, é a informação que chega!

. Aguardar desdobramentos!

. A pequena cidade deve estar um alvoroço!

. O problema da maioria das prefeituras não é gestão, mas corrupção!

. Ás vezes, a gestão vai até bem demais que esconde a corrupção; outras a maquiagem não consegue esconder nada!

. E assim caminha as mais de cinco mil prefeituras do Brasil; com boas e raríssimas exceções é claro e evidente.

. Perfeição não existe!

. A disputa pela prefeitura de Rio Branco só vai esquentar mesmo ano que vem!

. Comércio com boa expectativa para as vendas de Natal.

. Esse ano será bem melhor do que o ano passado que foi uma tristeza só!

. Governo vai pagar todo mundo!

. Tá duvidando?!

. Pergunta pro Ribamar!

. Hoje tem votação da PEC!

. Bom dia!